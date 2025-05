DRK Hemsbach: Wenn Altkleidercontainer zur Müllhalde werden

Hemsbach. Es sieht nicht schön aus. Genauer gesagt ist der Bereich vor den DRK-Containern in Hemsbach oft in einem chaotischen Zustand. Im Eingangsbereich in der Königsberger Straße stapeln sich Beutel und Tüten, während die Behälter längst überquellen. Statt die Sachen dann wieder mitzunehmen, und sie nach der Leerung wieder zurückzubringen, lassen die Leute sie einfach daneben stehen. „Solche Vorfälle häufen sich“, sagt Wiebke Bletzer. Was der Schriftführerin im DRK-Ortsverein aber auch zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass hier nicht nur Kleidungsstücke abgegeben werden.