Gorxheimertal: Kolpingsfamilie baut Altkleidercontainer ab

Gorxheimertal. Der Ärger hört leider nicht auf: Bereits im Jahr 2023 ärgerte sich die Kolpingsfamilie Gorxheimertal, die sich um mehrere Altkleidercontainer in Gorxheimertal kümmert, über illegal abgeladenen Müll an den Standorten der Container. Das Ergebnis: Die Kolpingsfamilie reduzierte das Containeraufkommen von seinerzeit fünf auf drei Container (wir haben berichtet). Doch am eigentlichen Problem änderte sich wenig, denn das illegale Abladen von Hausmüll ist geblieben. Nun zieht die Kolpingsfamilie Konsequenzen.