Es stinkt bestialisch, als ein Mitarbeiter der Firma TEXAID einen der drei Altkleidercontainer an der Ecke Bergstraße/Langgassenweg in der Weinheimer Nordstadt (gegenüber der Moschee) öffnet. Nicht zum ersten Mal findet er darin eine Tüte voll mit vergammeltem Fleisch und Essensresten. „Das ist hier an der Tagesordnung“, schüttelt er immer wieder den Kopf, und es ist nicht das Einzige, was in den Altkleidercontainern in der Nordstadt immer wieder unrechtmäßig entsorgt wird. Als „unhaltbaren Zustand“ beschreibt Stadtsprecher Roland Kern die Situation. In der Tat: Die Zufahrt in die Stadt über den Norden ist mit diesem ersten Anblick wahrlich verschandelt.