Warum es bald keine Altkleider-Container mehr in Hirschberg gibt

Wer zukünftig seine alten Kleider für einen guten Zweck spenden will, bekommt in Hirschberg Probleme. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wird in Absprache mit dem Ortsverein und der Gemeinde alle zehn Container in den beiden Ortsteilen entfernen. Verwaltung, Kreisverband und DRK-Vorsitzender Michael Frank nennen dies „die Reißleine ziehen“.