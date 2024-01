Weniger offene Anträge bei Frankfurter Ausländerbehörde

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einer im Sommer 2023 neu eingeführten digitalen Antragsprozedur hat die Frankfurter Ausländerbehörde die Zahl ihrer offenen Anträge und E-Mails stark reduziert. Innerhalb eines halben Jahres hätte sich die Anzahl unbeantworteter E-Mails von 21.200 auf 1548 verringert, teilte die Stadt am Dienstag mit. «Ziel der Neueinführung dieses digitalen Verfahrenswegs war es, einer bis dahin sehr hohen Zahl an unbearbeiteten E-Mails Herr zu werden», hieß es in der Mitteilung. Auch sollten Antragssteller einen besseren Service bekommen und Mitarbeiter entlastet werden.