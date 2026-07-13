Weniger Passagiere in Frankfurt - Flughafen senkt Prognose
Weniger Fluggäste, gesenkte Prognose: Streiks, Kriege und Angebotskürzungen belasten den Frankfurter Flughafen. Was das für das Gesamtjahr bedeutet.
Frankfurt (dpa) - Am Frankfurter Flughafen sind in der ersten Jahreshälfte weniger Passagiere gezählt worden als im Vorjahreszeitraum. Der Betreiber Fraport rechnet nach eigenen Angaben nicht mehr mit einem spürbaren Anstieg der Passagierzahlen im Gesamtjahr. Fraport-Chef Stefan Schulte geht nur noch von einem Abschneiden auf dem Vorjahresniveau von 63,2 Millionen Passagieren aus, bisher standen für den größten deutschen Flughafen 65 bis 66 Millionen Fluggäste im Plan.
Im Juni ging das Passagieraufkommen im Jahresvergleich um 1,7 Prozent auf rund 5,7 Millionen zurück, wie der MDax-Konzern mitteilte. Nach sechs Monaten sind es mit rund 28,9 Millionen Gästen 0,8 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2025.
Debatte um Kerosinversorgung
Schulte nannte als Gründe für den Rückgang die Streiks bei der Lufthansa, den Krieg im Iran sowie die Verunsicherung des Publikums durch die Debatte um die Kerosinversorgung. Auch haben die Airlines mit der Lufthansa an der Spitze ihr Angebot in Frankfurt zurückgefahren.
Die Regionen Afrika und Fernost konnten die Schwäche im Nahen Osten mit deutlichen Zuwächsen nicht wettmachen. Den Finanzausblick aufs Jahr bestätigte das Management.