Wetter-Mix zum Ende der Woche

Offenbach (dpa/lhe) - Zum Ende der Woche erwarten die Menschen in Hessen zunächst Sonne und milde Temperaturen, doch dann ziehen Wolken auf und es kann regnen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, gibt es zum Frühlingsanfang am Donnerstag einen Wechsel aus Sonne und Wolken bei Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad. In der Nacht zum Freitag kann es bei Temperaturen zwischen fünf bis minus drei Grad glatt werden.