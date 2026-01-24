Wetter

Wetterdienst warnt vor Glatteis

Vorsicht besonders im Raum Gießen. Am Samstag kann es schneien.

Achtung auf den Straßen: Es besteht Glättegefahr. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Der Samstag startet in Hessen trüb - und teilweise glatt. Bis zum Mittag herrscht noch örtlich Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Das gilt vor allem im äußersten Westen und Nordwesten. Für den Regierungsbezirk Gießen hatte der DWD für den Morgen sogar eine amtliche Warnstufe vor Glatteis ausgerufen.

Vorübergehend kann der Regen etwas in Schnee übergehen. Aber auch dann ist örtlich Glätte nicht ausgeschlossen. Sonne sieht man selten. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 und +3 Grad, im höheren Bergland und im Nordosten bei 0 bis -3 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Sonntag ist es teilweise bewölkt, örtlich bildet sich Nebel. Gebietsweise kann es wieder glatt werden durch überfrierende Nässe. Die Tiefstwerte liegen zwischen -3 Grad im Südwesten und -6 Grad im Osten.

Am Sonntag bleibt es wolkig. Am Nachmittag kommt von Südosten allmählich Schnee auf. Die Höchstwerte liegen zwischen -2 und +3 Grad. Die Glättegefahr bleibt bestehen.

