Wetterdienst warnt vor Hitze am Freitag

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Es wird heiß in Hessen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Freitag vor Hitze in weiten Teilen des Landes. Demnach sind besonders Städte und Kreise in Südhessen, aber auch Teile des Main-Kinzig-Kreises von «starker Wärmebelastung» betroffen.