Wetterlage in Hessen entspannt sich

Bis zum Donnerstagnachmittag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach noch leichten bis mäßigen Schneefall voraus. Meist gibt es 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee, in Südhessen bis zu 8 Zentimeter. Dazu bleibt es frostig und glatt. In der Nacht zum Freitag tritt verbreitet Glätte durch gefrierende Nässe, Reif oder geringen Neuschnee auf. Es gibt Frost bei minus 5 bis minus 10 Grad, im Bergland auch strengen Frost bei bis zu minus 12 Grad.