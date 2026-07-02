Wettervorhersage

Wettermix aus Sonne, Regen und Wind

Erst scheint bei bis zu 30 Grad die Sonne, dann ziehen Regenwolken auf und es kühlt ab - allerdings nur vorläufig.

Wolken verdrängen im Tagesverlauf die Sonne am Himmel. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa
Wolken verdrängen im Tagesverlauf die Sonne am Himmel. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen sind kurzzeitig die Ausläufer eines Tiefs spürbar. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es bei Temperaturen von 22 bis 30 Grad zunächst sonnig bis heiter. Vor allem im Süden können die Höchstwerte erreicht werden. Am Nachmittag ziehen dann aus Nordweste dichte Wolken auf und es kann regnen. Vereinzelt kommt es laut DWD zu starken Windböen. In der Nacht kühlt es auf 14 bis 9 Grad ab.

Am Freitag bleibt es dann wieder trocken. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken werden Temperaturen von 21 bis 27 Grad erwartet, in den Mittelgebirgen ist es etwas kühler. Am Wochenende steigen die Temperaturen weiter an und es bleibt freundlich. Erst am Sonntag sind vereinzelte Schauer möglich.

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