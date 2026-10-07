Wetterumschwung in Hessen: Regen und Gewitter erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Nach dem sonnigen Oktoberstart stehen in Hessen deutlich kühlere Herbsttage an. Heute wird es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zunächst noch verbreitet heiter bis sonnig bei maximal 19 bis 24 Grad. Im Verlauf des Nachmittags verdichten sich die Wolken aber allmählich. In der Nacht soll es dann regnen, wobei es einzelne starke Gewitter oder teils Starkregen geben kann.

An den Tagen darauf bleibt von den spätsommerlichen Temperaturen wenig übrig. Der Donnerstag startet laut DWD grau und regnerisch und bringt höchstens 13 bis 17 Grad. Später soll es wechselnd bewölkt werden mit einzelnen Schauern oder kurzen Gewittern.

Am Freitag klettern die Thermometer laut der Vorhersage maximal auf 11 bis 16 Grad. Anfangs gibt es demnach noch mehr blauen Himmel, aber im Tagesverlauf verdichten sich die Wolken und es fängt wieder an zu regnen. Auch der Samstag bringe bei höchstens 13 bis 17 Grad zeitweise Regen sowie möglicherweise vereinzelte kurze Gewitter.