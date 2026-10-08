Wetterumschwung in Hessen: Stürmisch und nass ins Wochenende
Wer auf Sonne hofft, wird enttäuscht: Schauer, Gewitter und kräftiger Wind prägen die kommenden Tage in Hessen.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird das Wetter in den nächsten Tagen ungemütlich. Wer heute nach dem Aufstehen aus dem Fenster schaut, erkennt: Das schöne spätsommerliche Wetter der ersten Oktobertage ist zu Ende. Heute ziehen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) immer wieder Schauer und kurze Gewitter über Hessen. Die Temperaturen erreichen maximal 13 bis 17 Grad, im Bergland 11 Grad. Dazu weht ein kräftiger Wind.
Auch am Freitag setzt erneut Regen ein. Die Temperaturen erreichen höchstens noch 11 bis 16 Grad, in den Bergen 9 Grad. Nachts gehen die Temperaturen in höheren Lagen auf 5 Grad zurück. Ähnlich präsentiert sich das Herbstwetter auch am Samstag und Sonntag: Schauer und Auflockerungen, dazu kräftiger Wind bestimmen das Geschehen. In der Nacht zum Montag fallen die Temperaturen in den Mittelgebirgen auf 4 Grad.