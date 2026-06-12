Wetzlars Kader komplett - Däne Nikolaj Laesö kommt
Handball-Bundesligist HSG Wetzlar findet Ersatz im linken Rückraum. Für Philipp Ahouanso kommt Nikolaj Laesö nach Mittelhessen.
Wetzlar (dpa) - Handball-Bundeslist HSG Wetzlar hat seine Kaderplanung für die nächste Saison abgeschlossen. In Nikolaj Laesö konnte ein Nachfolger für den linken Rückraumspieler Philipp Ahouansou gefunden werden, der zum TBV Stuttgart gewechselt ist. Wie die Mittelhessen mitteilten, kommt der Champions-League-erfahrene 29-Jährige vom dänischen Erstligisten Bjerringbro-Silkeborg.
«Mit Nikolaj gewinnen wir einen Spieler, der über viele Jahre internationale Erfahrung gesammelt hat und sportlich perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Er bringt viel Qualität im Rückraum mit, ist spielstark und kann uns auch defensiv auf mehreren Positionen enorm weiterhelfen», sagte Sport-Geschäftsführer Michael Allendorf.
Traum von Bundesliga
Laesö selbst habe bereits in den ersten Gesprächen ein sehr gutes Gefühl gehabt. «Michael Allendorf hat mir die feste Überzeugung vermittelt, dass Wetzlar der richtige Ort für den nächsten Schritt in meiner Karriere ist», sagte er. «Die Bundesliga ist die stärkste Liga der Welt und etwas, wovon jeder Handballspieler träumt, sich dort beweisen zu dürfen.»
In der Saison 2019/20 war Laesö Torschützenkönig der ersten dänischen Liga geworden und wechselte im Anschluss zum Spitzenclub Aalborg Handbold. Auch dort zählte er zu den erfolgreichsten Schützen seines Teams. Nach zwei Jahren beim FC Porto kehrte der 1,96 Meter große Rückraumspieler 2024 in die Heimat zurück. Beim WM-Titel 2021 stand der Rechtshänder im Kader der dänischen Nationalmannschaft.