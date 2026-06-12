Handball

Wetzlars Kader komplett - Däne Nikolaj Laesö kommt

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar findet Ersatz im linken Rückraum. Für Philipp Ahouanso kommt Nikolaj Laesö nach Mittelhessen.

Künftig bei der HSG Wetzlar in der Bundesliga: Nikolaj Laesö. (Archivbild) Foto: Frank Molter/dpa
Künftig bei der HSG Wetzlar in der Bundesliga: Nikolaj Laesö. (Archivbild)

Wetzlar (dpa) - Handball-Bundeslist HSG Wetzlar hat seine Kaderplanung für die nächste Saison abgeschlossen. In Nikolaj Laesö konnte ein Nachfolger für den linken Rückraumspieler Philipp Ahouansou gefunden werden, der zum TBV Stuttgart gewechselt ist. Wie die Mittelhessen mitteilten, kommt der Champions-League-erfahrene 29-Jährige vom dänischen Erstligisten Bjerringbro-Silkeborg.

«Mit Nikolaj gewinnen wir einen Spieler, der über viele Jahre internationale Erfahrung gesammelt hat und sportlich perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Er bringt viel Qualität im Rückraum mit, ist spielstark und kann uns auch defensiv auf mehreren Positionen enorm weiterhelfen», sagte Sport-Geschäftsführer Michael Allendorf. 

Traum von Bundesliga

Laesö selbst habe bereits in den ersten Gesprächen ein sehr gutes Gefühl gehabt. «Michael Allendorf hat mir die feste Überzeugung vermittelt, dass Wetzlar der richtige Ort für den nächsten Schritt in meiner Karriere ist», sagte er. «Die Bundesliga ist die stärkste Liga der Welt und etwas, wovon jeder Handballspieler träumt, sich dort beweisen zu dürfen.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In der Saison 2019/20 war Laesö Torschützenkönig der ersten dänischen Liga geworden und wechselte im Anschluss zum Spitzenclub Aalborg Handbold. Auch dort zählte er zu den erfolgreichsten Schützen seines Teams. Nach zwei Jahren beim FC Porto kehrte der 1,96 Meter große Rückraumspieler 2024 in die Heimat zurück. Beim WM-Titel 2021 stand der Rechtshänder im Kader der dänischen Nationalmannschaft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
TVB Stuttgart holt Rückraumspieler Ahouansou aus Wetzlar
Handball-Bundesliga

TVB Stuttgart holt Rückraumspieler Ahouansou aus Wetzlar

Mit Wucht und Torgefahr: Ahouansou soll das Angriffsspiel der Stuttgarter verstärken.

08.06.2026

HSG Wetzlar verlängert mit Schoch bis 2028
Handball-Bundesliga

HSG Wetzlar verlängert mit Schoch bis 2028

Rückraumspieler Jona Schoch bleibt der vom Abstieg bedrohten HSG Wetzlar über diese Saison hinaus erhalten - unabhängig von der Klassenzugehörigkeit.

05.02.2026

Wetzlar holt ägyptischen Nationalspieler
Neuzugang

Wetzlar holt ägyptischen Nationalspieler

Die HSG Wetzlar bastelt weiter am Kader für die kommende Saison in der Handball-Bundesliga. Die Mittelhessen verpflichten einen ägyptischen Linksaußen.

21.05.2025

Wetzlar holt kroatischen Nationalspieler
Handball

Wetzlar holt kroatischen Nationalspieler

Die HSG Wetzlar sichert sich die Dienste des Kreisläufers Nikola Grahovac. Der kroatische Nationalspieler kehrt damit nach nur einem Jahr in die Handball-Bundesliga zurück.

04.04.2025

Vertragsverlängerung

Handball-Bundesligist Wetzlar verlängert mit Zelenovic

Der aktuell verletzte Nemanja Zelenovic bleibt der HSG Wetzlar zwei weitere Jahre erhalten. Trainer Carstens nennt den Serben einen «wichtigen Baustein».

12.03.2024