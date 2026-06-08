TVB Stuttgart holt Rückraumspieler Ahouansou aus Wetzlar
Mit Wucht und Torgefahr: Ahouansou soll das Angriffsspiel der Stuttgarter verstärken.
Stuttgart (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat Rückraumspieler Philipp Ahouansou von der HSG Wetzlar verpflichtet. Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag für die kommenden beiden Spielzeiten, wie der Club mitteilte. «Er bringt mit seiner enormen Körperlichkeit und seiner Torgefahr genau die Qualitäten mit, die wir für unser Angriffsspiel gesucht haben», sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.