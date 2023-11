Wie die WM-Stars von 2006 die Chiefs inspirieren

Frankfurt/Main (dpa) - Das Fußball-Sommermärchen der Weltmeisterschaft 2006 hat offenbar auch bei heutigen NFL-Profis Spuren hinterlassen. Harrison Butker und Travis Kelce schwärmten am Freitag davon, dass sie nun im Frankfurter WM-Stadion auflaufen können - und erinnerten daran, welche Fußball-Stars dort schon gespielt haben. Butker nannte namentlich Ronaldinho und Ronaldo sowie Englands damaligen Star David Beckham, die allesamt mindestens ein Spiel bei der WM 2006 in der Mainmetropole absolvierten.

«Diese Namen haben meine Motivation befeuert. Wir sind bereit loszulegen. Egal, ob am Parkplatz oder auf dem Rasen», sagte Kelce, der in den vergangenen Wochen zusätzliche Prominenz gewann, weil er Händchen haltend mit Pop-Gigantin Taylor Swift abgelichtet wurde. Vor dem Spiel gegen die Miami Dolphins am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) merkte Kelce an: «We are ready to Rock 'n’ Roll.» Sowohl die Dolphins als auch die Chiefs zählen zum engsten Kreis der Titelanwärter.