Wie kommen Pendler in Darmstadt trotz Warnstreiks an?
In Darmstadt wird am Montag im öffentlichen Nahverkehr gestreikt. Was fällt aus und wie kommen die Menschen dennoch ans Ziel?
Darmstadt (dpa/lhe) - Pendlerinnen und Pendler müssen am Montag in Darmstadt und in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Offenbach bei Bussen und Straßenbahnen mit Problemen rechnen. Regulär fahren trotz des Warnstreiks die Buslinien A, AH, BE1, BE2, BE3, DG, EB, G, P, PE und WX.
Was fällt aus?
Laut Verkehrsbetrieb HEAG mobilo fallen folgende Linien aus:
- Straßenbahnlinien: 1, 2, 5, 6 und 7
- Buslinien: B, AIR, FM, M1, M2, M3, MX, WE3 und WE4
Wo gibt es einen Notfahrplan?
Der Verkehrsbetrieb versuche, für einige Linien Notfahrpläne einzurichten, hieß es. Dabei können Routen verkürzt werden und es kann dennoch Verspätungen und Ausfälle geben. Vorgesehen ist das bei:
- Straßenbahnlinien: 3, 4, 8 und 9
- Buslinien: F, H, K, L, O, R, WE1 und WE2
Der Notfallplan ist unter www.heagmobilo.de/wasdalos abrufbar.