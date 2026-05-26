Tiere

Wie man Streunerkatzen helfen kann

Millionen Katzen streunen durch Deutschland – oft krank und hungrig. Was man tun sollte, wenn man eine Straßenkatze entdeckt.

Ordnungsamt oder das örtliche Tierheim sind Anlaufstellen, wenn man eine Straßenkatze sieht. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Ordnungsamt oder das örtliche Tierheim sind Anlaufstellen, wenn man eine Straßenkatze sieht.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Deutsche Tierschutzbund geht von Millionen Streunerkatzen oder Straßenkatzen in Deutschland aus. Sie stammen ursprünglich von unkastrierten Hauskatzen ab. Das können Freigängerkatzen sein oder ausgesetzte oder weggelaufene Tiere. Im Gegensatz zu Wildkatzen können sich Streunerkatzen nicht ausreichend selbst versorgen.

Viele der Tiere seien deshalb unterernährt und krank, erklärt der Tierschutzbund. Zu erkennen seien sie, weil sie oft abgemagert sind und verfilzte oder kahle Stellen in ihrem oft stumpfen Fell haben. Unbehandelte Verletzungen oder verklebte Nasen und Augen sind ebenfalls Hinweise.

Wer eine Straßenkatze sieht, sollte sich zunächst vergewissern, dass es sich nicht um eine Nachbarkatze handelt und dann am besten das Ordnungsamt oder das örtliche Tierheim verständigen. Von eigenständigem Fangen rät der Tierschutzbund ab, da es sich um sehr menschenscheue Tiere handeln kann.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Das Leid der Streunerkatzen: Was kann helfen?
Tiere

Das Leid der Streunerkatzen: Was kann helfen?

Zehntausende Katzen leben nach Schätzungen in Hessen auf der Straße. Sie sind oft krank und brauchen Hilfe. Bisher wird dies vor allem Tierschutzvereinen überlassen - und führt dort zu Überlastung.

vor 1 Stunde

Katzenflut im Südwesten - Kastrationspflicht viel zu selten
Katzen

Katzenflut im Südwesten - Kastrationspflicht viel zu selten

Tierheime im Südwesten sind überfüllt, viele Streunerkatzen leiden. Warum setzen bisher nur wenige Gemeinden auf eine Kastrationspflicht – und was bringt sie wirklich?

12.09.2025

«Wir sind voll»: Hohe Zahl von Katzen überfordert Tierheime
Bundesweite Regelung gefordert

«Wir sind voll»: Hohe Zahl von Katzen überfordert Tierheime

Die unkontrollierte Vermehrung von Streunerkatzen sorgt für viele Probleme. Abhilfe würde eine Kastrationspflicht schaffen. Bisher gibt es nur lückenhafte Regelungen dazu, kritisieren Tierschützer.

12.01.2025

Warum Weinheim keine Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen will
Tierschutz

Warum Weinheim keine Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen will

Im Januar 2024 trat endlich auch in Weinheim eine Katzenschutzverordnung in Kraft. Doch eine Kastrationspflicht für frei laufende Katzen gibt es immer noch nicht. Warum?

24.09.2024

"Unkastrierte Katzen machen nicht an Gemeindegrenzen Halt"
Interview

"Unkastrierte Katzen machen nicht an Gemeindegrenzen Halt"

"Das Leid der frei lebenden Straßenkatzen hat eine Dimension erreicht, die von Tierschützern alleine nicht mehr bewältigt werden kann", sagt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund.

01.02.2024