Wieder nächtliche Vermessungsflüge am Frankfurter Flughafen
Ein Spezialflugzeug prüft nachts das Landessystem am Frankfurter Flughafen – trotz regulärem Nachtflugverbot. Anwohner sollen möglichst wenig davon mitbekommen.
Frankfurt/Langen (dpa/lhe) - Damit Flugzeuge sicher am Frankfurter Flughafen landen können, muss das entsprechende Landesystem regelmäßig überprüft werden. Das geschieht in der Regel nachts, wenn eigentlich ein Start- und Landeverbot gilt, damit die Präzision der Signale gut gemessen werden kann. Ein spezielles Flugzeug ist daher wieder von Donnerstag (24.9.) bis Sonntag (27.9.) jeweils zwischen 23.00 und 3.00 Uhr unterwegs - diesmal auf der Nordwestlandebahn, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) mitteilte.
Um die Störungen für Anwohner möglichst gering zu halten, versuche man, das Überfliegen von Orten zu vermeiden, hieß es. Zum Einsatz kommt ein Turbo-Prop-Flugzeug des Typs Beechcraft Super King Air 350. Erlaubt das Wetter oder die Technik in dem Zeitraum keine Flugvermessungen, ist ein Ausweichtermin zwischen dem 1. und 3. Oktober vorgesehen. Normalerweise gilt zwischen 23.00 und 5.00 Uhr ein Nachtflugverbot am größten deutschen Flughafen.