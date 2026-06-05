Verwaltung

Wiesbaden testet die geplante neue Deutschland-App

Die Deutschland-App soll Behördengänge digitalisieren, unterstützt von Künstlicher Intelligenz. Warum Wiesbaden - aus Sicht der Stadt - zurecht als Pilotkommune ausgewählt wurde.

Wiesbaden bringt Erfahrung aus eigenen Digitalisierungsprojekten ein. (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Wiesbaden bringt Erfahrung aus eigenen Digitalisierungsprojekten ein. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wiesbaden wird Pilotkommune für die geplante neue Deutschland-App für digitale Verwaltung. Mit der Anwendung will das Bundesdigitalministerium den Bürgerinnen und Bürgern einen Gang zum Amt ersparen, beispielsweise wenn es um Wohngeld und die Weiterbewilligung von Kindergeld geht. Erstmals soll dabei auch Künstliche Intelligenz unterstützen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. 

Neben Wiesbaden nehmen Dortmund, Dresden, Erfurt, Hamburg und Nürnberg an dem Pilotprojekt teil. Erfahrungen aus der Testphase sollen direkt in die Weiterentwicklung des Prototyps fließen. Wiesbaden bringe bereits Erfahrung aus eigenen Digitalisierungsprojekten ein, teilte die Stadt mit. Die hessische Landeshauptstadt war nach eigenen Angaben bundesweit die erste Behörde, die eine Online-Anmeldung der Eheschließung ermöglicht hat. Auch die Online-Meldung am Wohnsitz mit Videoident wurde früh umgesetzt. 

Noch kein konkretes Startdatum

«Wir konnten in der Vergangenheit zeigen, dass digitale Verwaltung dann funktioniert, wenn sie aus Sicht der Menschen gedacht wird», erklärte Maral Koohestanian mit, Dezernentin für Smart City. «Es geht nicht darum, bestehende Formulare einfach auf ein Smartphone zu übertragen.» Der Zugang zur Testphase der Deutschland-App ist auf die Pilotkommunen begrenzt und nur für bestimmte Nutzerinnen und Nutzern vorgesehen, wie die Stadtverwaltung ergänzte. Ein konkretes Startdatum gebe es noch nicht.

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