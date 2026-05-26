Illegale Jagd

Wilderer erlegen Rehbock mit Pfeil oder Bolzen

Grausiger Fund im Unterholz: Unbekannte Wilderer erlegen in der Nacht auf Montag bei Blumberg einen Rehbock.

Nach der illegalen Jagd auf einen Rehbock bei Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis sucht die Polizei nach den Tätern. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Nach der illegalen Jagd auf einen Rehbock bei Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis sucht die Polizei nach den Tätern. (Symbolbild)

Blumberg (dpa/lsw) - Unbekannte Wilderer haben im Bereich des Blumberger Ortsteils Fützen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ihr Unwesen getrieben. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, erlegten die Täter einen Rehbock mutmaßlich mit dem Pfeil- oder Bolzengeschoss eines Bogens oder einer Armbrust. Nach der Tat ließen die Unbekannten das verendete Tier am Tatort zurück. Das zuständige Polizeirevier Donaueschingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

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