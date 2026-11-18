Windböe erfasst Anhänger - zwei Verletzte bei Unfall
Starker Wind hat in Südhessen einen Unfall verursacht. Zwei Männer kommen ins Krankenhaus.
Groß-Umstadt (dpa/lhe) - Bei einem Unfall bei Groß-Umstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) sind zwei Männer verletzt worden. Eine starke Windböe hatte den Anhänger des Autos der beiden Männer erfasst, der daraufhin ins Schleudern geriet, wie die Polizei mitteilte.
Der 40-jährige Fahrer und sein 58 Jahre alter Beifahrer waren am Dienstag auf der B45 in Richtung Groß-Umstadt unterwegs. Nachdem der Wind den Anhänger erfasst hatte, konnte der Fahrer das Gespann nicht mehr kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und prallte gegen einen Baum.
Der Fahrer und der Beifahrer wurden bei dem Aufprall teils schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die B45 war für rund zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.