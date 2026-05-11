Unfälle

Windböe wirft Sattelzug um: Fahrer schwer verletzt

Auf einer Deponie lädt der Fahrer eines Sattelzuges seine Ladung ab. Dann erwischt eine Windböe das Fahrzeug - und der 53-Jährige muss gerettet werden.

Der Unfall ereignete sich auf der Deponie Steinbach. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Unfall ereignete sich auf der Deponie Steinbach. (Symbolbild)

Aalen (dpa/lsw) - In Aalen ist ein Sattelzug von einer Windböe umgeworfen und der 53 Jahre alte Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann war am Nachmittag auf einer Deponie im Ostalbkreis mit Abladearbeiten beschäftigt, als eine Windböe die hochgestellte Sattelmulde erfasste und das gesamte Fahrzeug auf die Seite warf, wie die Polizei mitteilte. 

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Der Sattelzug habe auf stabilem Untergrund, jedoch leicht schräg gestanden. Einsatzkräfte mussten den 53-Jährigen retten. Er befand sich zum Unglückszeitpunkt im Fahrerhaus. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in eine Klinik.

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