Winterdienste streuten in diesem Jahr deutlich mehr Salz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit knapp 110.000 Tonnen haben die hessischen Straßenmeistereien in der aktuellen Wintersaison deutlich mehr Salz als in den vergangenen Jahren gestreut. Dafür seien von Oktober bis März ungefähr 1.000 Mitarbeitende mit 380 Streufahrzeugen im gesamten Bundesland unterwegs gewesen, teilte die Straßenbaubehörde Hessen Mobil mit.

45.000 Tonnen mehr Streusalz als in den vergangenen zwei Jahren

Demgegenüber seien in den vergangenen 20 Jahren durchschnittlich nur 81.000 Tonnen Salz gestreut worden. Besonders markant ist jedoch die Differenz zu den vorherigen beiden Wintern: In den Jahren 2023/2024 und 2024/2025 seien nur jeweils 65.000 Tonnen Salz verteilt worden. Grundsätzlich liege der hessische Vorrat bei 90.000 Tonnen. In diesem Jahr konnte das Salz laut Hessen Mobil jedoch problemlos kurzfristig aufgefüllt werden.

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«Der intensive Winter hat nicht nur den hessischen Straßen, sondern natürlich auch unseren Kolleginnen und Kollegen der Straßenmeistereien viel abverlangt. Sie waren in den vergangenen Monaten noch häufiger und länger unterwegs als in den Jahren zuvor, [...] nicht selten auch rund um die Uhr», lobte Hessen Mobil-Präsident Heiko Durth. Offiziell dauert die Winterdienstsaison bei der Straßenbaubehörde noch bis Mitte April.

Winterwetter sorgte auch für mehr Schlaglöcher