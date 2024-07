Wird bei der Pflege besonders oft betrogen?

In den Jahren 2022 und 2023 hat das Team Fehlverhaltensbekämpfung der AOK Hessen 650 Neufälle bearbeitet. «Die meisten kriminellen Handlungen waren hierbei im Leistungsbereich der Pflegeversicherung zu verorten», teilte die AOK kürzlich mit. 200 Neufälle in zwei Jahren stammten aus dem Bereich Pflege.

Verbraucherzentralen warnen: Geschäftemacher drehen Pflegebedürftigen Lieferverträge für Hilfsmittel an, die die oft gar nicht brauchen. Die Rechnungen gehen an die Pflegekassen.

Die AOK nennt konkrete Beispiele: Ein Pflegedienst soll zur Versorgung von Intensivpflege-Patienten Personal mit gefälschten Berufsurkunden eingesetzt haben. Laut AOK waren die Mitarbeitenden gar keine Fachkräfte, wurden aber so entlohnt. Ein Strafverfahren läuft.

Verhinderungspflege soll Angehörige entlasten. In einem Fall müsste die angegebene Ersatzpflegeperson gleichzeitig an zwei Orten bei verschiedenen Klienten gewesen sein. Das Verfahren liegt bei der Staatsanwaltschaft.

Ein Dienstleister bot Unterstützung im Haushalt an. Dabei rechnete er laut AOK Zeiten ab, in denen die Kunden im Kranken­haus waren.

Zwar war die Zahl der Fälle in der Pflege am größten - nicht aber die Schadenshöhe. Im Bereich der Pflegeversicherung stellte die AOK im genannten Zeitraum einen Schaden von 312.000 Euro fest - bei Fahrtkosten, die von der Krankenversicherung erstattet werden, wurde ein Schaden von mehr als 990.000 Euro festgestellt.

Insgesamt beziffert die AOK den Gesamtschaden in zwei Jahren auf rund 3,5 Millionen Euro. 3,3 Millionen Euro konnte sich die Kasse bereits gerichtlich oder außergerichtlich zurückholen.

Wo liegen die Gründe? AOK-Sprecher Riyad Salhi nennt vier Punkte. «Zum einen handelt es sich um einen sehr großen Leistungsbereich, an dem etliche Institutionen und Privatpersonen beteiligt sind, die Leistungen erhalten und Leistungen erbringen.»

Zum anderen gebe es auch Hinweise, dass dahinter System steckt: «Organisierter, bandenmäßiger Betrug hat in den vergangenen zehn Jahren auffallend zugenommen, insbesondere in der Pflege», sagt Salhi.

Ein weiterer Punkt: «Es gibt in diesem Feld niedrigschwellige Angebote in Form von Erstattungsleistungen, die relativ aufwandsarm beantragt werden können», erklärt der AOK-Sprecher. «Wir stellen regelmäßig fest, dass diese Leistung zuweilen zu Unrecht beantragt werden.» Der Sprecher weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass sich «über 99 Prozent der Kundinnen und Kunden fair und korrekt verhalten».

Andere Kranken- und Pflegekassen in Hessen halten sich bei dem Thema bedeckt. Laut Landeskriminalamt wurden in Hessen im Jahr 2023 in der polizeilichen Kriminalstatistik 147 Fälle von Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen erfasst.