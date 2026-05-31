Nächtlicher Streit im Lokal

Wirtshaus-Schlägerei endet mit Verletzten und Großeinsatz

Prellungen, Schürfwunden, ein kaputter Zahn und ein gebrochenes Handgelenk: Die Verletzungsbilanz nach dem Streit ist verheerend. Was löste die Schlägerei zwischen einem Paar und einem Trio aus?

Sieben Streifenwagen sind nötig, um den Streit unter Kontrolle zu bringen. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Sieben Streifenwagen sind nötig, um den Streit unter Kontrolle zu bringen. (Symbolbild)

Trossingen (dpa/lsw) - Eine aufgeschobene Tür hat in einer Gaststätte in Trossingen (Landkreis Tuttlingen) eine Schlägerei mit mehreren Verletzten ausgelöst. Ein 36-jähriger Mann geriet Polizeiangaben zufolge am Samstagabend mit einer dreiköpfigen Gruppe in Streit, nachdem einer der Beteiligten beim Durchgehen leicht mit der Tür gestoßen worden war.

Aus dem Wortgefecht wurde schnell eine handfeste Auseinandersetzung, die sich vor das Lokal verlagerte. Dort holte der 36-Jährige einen Drehmomentschlüssel aus seinem Auto und schlug damit auf die Männer ein. Seine 26-jährige Lebensgefährtin griff ebenfalls ein – sie schlug einer Zeugin gegen den Kopf, die das Geschehen mit dem Handy filmte.

Sieben Streifenwagen rückten aus, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Alle Beteiligten erlitten laut Polizei Prellungen und Schürfwunden. Ein Mann aus der Dreiergruppe kam mit einem gebrochenen Handgelenk und einem abgebrochenen Schneidezahn ins Krankenhaus. Das Paar war nach Polizeiangaben stark betrunken. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung.

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