WM-Ticket und Sonderlob für Eintracht-Ass Brown
Frankfurts Fußball-Profi Nathaniel «Nene» Brown ist bei der WM dabei. Wie Julian Nagelsmann das begründet.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Linksverteidiger Nathaniel Brown hat das WM-Ticket mit einem Extralob vom Fußball-Bundestrainer erhalten. «Dein ehemaliger Club-Trainer Dino Toppmöller hat mir vorgesagt, was du für ein wissbegieriger und lernwilliger Spieler bist. Und ich sage, ich kann es zu tausend Prozent bestätigen», sagte Julian Nagelsmann in einem der emotionalen Video-Clips, mit denen der DFB bei Instagram auf die Nominierung für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko einstimmt.
Der 22 Jahre alte Brown hat bisher drei Länderspiele bestritten und gehörte zu den Lichtblicken einer enttäuschenden Saison des hessischen Bundesligisten. «Du hörst immer gut zu, du willst dich jeden Tag verbessern, du fragst nach, welche Dinge du noch besser machen kannst, um noch mehr Spielzeit zu bekommen», sagte Nagelsmann weiter. «Manchmal glaube ich, du weißt selber nicht, wie gut du bist, was in dir steckt, welche Athletik, welche Kreativität, wie genial du in der Positionsfindung bist. Du kannst eine ganz, ganz tolle WM spielen. Glaub an dich, gib Gas!»
Der 38-Jährige benennt bei einer Pressekonferenz um 13.00 Uhr auf dem DFB-Campus in Frankfurt die 26 WM-Fahrer offiziell. Als erster Spieler einer Serie von zwölf Akteuren, die über die Social-Media-Aktion vorab nicht informiert waren, war Kapitän Joshua Kimmich vom FC Bayern München dran.