Wetterbericht

Wo es heute regnen könnte - und wann die Sonne rauskommt

Das Wetter lädt in Baden-Württemberg nicht überall zu einem Feiertagsausflug ein. Wer betroffen ist, wo mit Sturm zu rechnen ist und was der Wetterdienst für den Start in die neue Woche vorhersagt.

Vor allem südlich der Alb erwartet der Wetterdienst etwas Regen. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Vor allem südlich der Alb erwartet der Wetterdienst etwas Regen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer an Allerheiligen den Friedhof besucht oder einen Spaziergang plant, sollte eine Jacke mitnehmen. Denn der Südwesten erwartet gemischtes Herbstwetter. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es in Baden-Württemberg heute mehr Wolken als Sonne.

Im Süden nasser Start, später Auflockerungen

Vor allem südlich der Alb könnte es anfangs etwas regnen. Ab dem Nachmittag sollen sich die Wolken vermehrt auflockern. Die Höchstwerte sollen an der Donau und im Bergland bei 5 Grad liegen, am Oberrhein bei bis zu 12 Grad. Dazu wehe ein mäßiger Nordostwind, der im Süden stark böig auffrische. In den höchsten Lagen im Schwarzwald seien starke bis stürmische Böen möglich. 

In der Nacht zum Montag bleibt es der Prognose zufolge häufig gering bewölkt und trocken, bevor sich erneut Nebel und Hochnebel bilden. Die Tiefstwerte sollen bei plus 2 bis minus 2 Grad liegen. Vereinzelt könnte Glätte entstehen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Woche startet mancherorts im Dauergrau 

Am Montag dürfte es an der Donau und in weiten Teilen Oberschwabens lange trüb bleiben. Abschnittsweise zeigt sich auch die Sonne, wie der DWD auf seiner Internetseite mitteilte. Die Höchstwerte sollen zwischen 4 Grad im Dauergrau und 10 Grad am Oberrhein liegen. Der Wind wehe schwach bis mäßig, frische aber hier und da auf. Stürmische Böen seien auf dem Feldberg möglich. 

Laut Vorhersage ist es in der Nacht zum Dienstag stark bewölkt oder trüb. Dabei bleibe es trocken. Die Tiefstwerte lägen bei plus 3 bis minus 2 Grad.

Dienstag mit Sonne und zähem Hochnebel

Am Dienstag wechseln sich den DWD-Angaben zufolge Sonne und zäher Hochnebel ab. Je nach Sonnenschein sollen die Höchstwerte zwischen 3 und 10 Grad liegen. Der Wind wehe mäßig aus Nordost, in Böen stark. Im Hochschwarzwald könnten stürmische Böen auftreten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schnee, Frost und bis 17 Grad - Wo im Südwesten zudem noch Sturm droht
Wetterbericht

Schnee, Frost und bis 17 Grad - Wo im Südwesten zudem noch Sturm droht

Das Herbstwetter im Südwesten bleibt wechselhaft: Flocken am Feldberg, Bodenfrost in Oberschwaben und am Rhein vergleichsweise warm. Was der Wetterdienst für die nächsten Tage vorhersagt.

21.10.2026

Ruhiges Herbstwetter bringt Sonne und kühle Nächte
Wetter-Vorhersage

Ruhiges Herbstwetter bringt Sonne und kühle Nächte

Nach Nebel und Wolken zeigt sich in Hessen oft die Sonne. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage vorhersagt.

10.09.2026

Sonne im Süden, Böen im Schwarzwald – Herbst zeigt Kontraste
Wettervorhersage

Sonne im Süden, Böen im Schwarzwald – Herbst zeigt Kontraste

Regen, Sonne, Sturm – der Dienstag bringt Wetterkontraste pur. Wo es freundlich wird und wo Böen pfeifen, zeigt die DWD-Prognose.

28.10.2025

Unfreundliches Herbstwetter - Sturm an Nordseeküste
Wetteraussichten

Unfreundliches Herbstwetter - Sturm an Nordseeküste

Wechselhaft, windig und teils nass: Das Herbstwetter zeigt sich zum langen Wochenende von seiner rauen Seite – vor allem an der Nordsee.

02.10.2025

Sonne und bis zu 29 Grad am Maifeiertag
Wetter

Sonne und bis zu 29 Grad am Maifeiertag

Perfekte Voraussetzungen für einen Feiertagsausflug: Am 1. Mai soll es sonnig und richtig warm werden. Auch am Freitag bleibt es frühsommerlich.

30.04.2025