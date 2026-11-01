Wo es heute regnen könnte - und wann die Sonne rauskommt
Das Wetter lädt in Baden-Württemberg nicht überall zu einem Feiertagsausflug ein. Wer betroffen ist, wo mit Sturm zu rechnen ist und was der Wetterdienst für den Start in die neue Woche vorhersagt.
Stuttgart (dpa/lsw) - Wer an Allerheiligen den Friedhof besucht oder einen Spaziergang plant, sollte eine Jacke mitnehmen. Denn der Südwesten erwartet gemischtes Herbstwetter. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es in Baden-Württemberg heute mehr Wolken als Sonne.
Im Süden nasser Start, später Auflockerungen
Vor allem südlich der Alb könnte es anfangs etwas regnen. Ab dem Nachmittag sollen sich die Wolken vermehrt auflockern. Die Höchstwerte sollen an der Donau und im Bergland bei 5 Grad liegen, am Oberrhein bei bis zu 12 Grad. Dazu wehe ein mäßiger Nordostwind, der im Süden stark böig auffrische. In den höchsten Lagen im Schwarzwald seien starke bis stürmische Böen möglich.
In der Nacht zum Montag bleibt es der Prognose zufolge häufig gering bewölkt und trocken, bevor sich erneut Nebel und Hochnebel bilden. Die Tiefstwerte sollen bei plus 2 bis minus 2 Grad liegen. Vereinzelt könnte Glätte entstehen.
Woche startet mancherorts im Dauergrau
Am Montag dürfte es an der Donau und in weiten Teilen Oberschwabens lange trüb bleiben. Abschnittsweise zeigt sich auch die Sonne, wie der DWD auf seiner Internetseite mitteilte. Die Höchstwerte sollen zwischen 4 Grad im Dauergrau und 10 Grad am Oberrhein liegen. Der Wind wehe schwach bis mäßig, frische aber hier und da auf. Stürmische Böen seien auf dem Feldberg möglich.
Laut Vorhersage ist es in der Nacht zum Dienstag stark bewölkt oder trüb. Dabei bleibe es trocken. Die Tiefstwerte lägen bei plus 3 bis minus 2 Grad.
Dienstag mit Sonne und zähem Hochnebel
Am Dienstag wechseln sich den DWD-Angaben zufolge Sonne und zäher Hochnebel ab. Je nach Sonnenschein sollen die Höchstwerte zwischen 3 und 10 Grad liegen. Der Wind wehe mäßig aus Nordost, in Böen stark. Im Hochschwarzwald könnten stürmische Böen auftreten.