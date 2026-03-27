Wettervorhersage

Wo es in Baden-Württemberg am Wochenende schneien soll

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee gab es zuletzt im Schwarzwald. Auch am Wochenende soll es in Teilen Baden-Württembergs wieder schneien.

Den Menschen in Baden-Württemberg steht in Teilen des Landes ein weißes Wochenende bevor. Foto: Silas Stein/dpa
Den Menschen in Baden-Württemberg steht in Teilen des Landes ein weißes Wochenende bevor.

Stuttgart (dpa/lsw) - Teilen Baden-Württembergs steht ein weißes Wochenende bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt zwar örtlich Schneeregen und Schnee voraus, so viel Schnee wie in der Nacht auf Donnerstag dürfte demnach aber nicht fallen. Vor allem im Südwesten Baden-Württembergs hatte es zuletzt kräftig geschneit, im Schwarzwald bis zu 20 Zentimeter.

Schneeregen und Schnee im Bergland

Im Bergland gebe es am Freitag vereinzelt ein paar Schneeflocken, ansonsten sei es aber überwiegend trocken, prognostizierte der DWD. Am Samstag sei im Bergland mit Schneeregen und Schnee zu rechnen. Das betreffe vor allem die Schwäbische Alb und den Schwarzwald, teilte eine DWD-Meteorologin mit. Im Laufe des Tages könne es bereits ab 600 Metern Schnee geben. Ansonsten ziehe im Laufe des Vormittags von Nordwesten her Regen auf, der sich abends bis zur Donau ausbreite. Im Südosten sei es hingegen länger freundlich.

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In der Nacht zum Sonntag ist Schnee demnach auch in tieferen Lagen möglich, vor allem südlich der Schwäbischen Alb in Oberschwaben. Oberhalb von etwa 500 Metern rechnet der DWD mit Schnee und Glätte. Im Bergland könnten etwa drei bis vier Zentimeter liegen bleiben, in Oberschwaben vielleicht ein Zentimeter.

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