Wetterbericht

Wo im Südwesten es heute richtig sonnig werden soll

Von Sonne satt bis stürmischem Wind: Der Südwesten zeigt sich launisch. Wo heute Sonnencreme Pflicht ist und wie sich die Waldbrandgefahr entwickelt.

Heute soll es überwiegend heiter werden. Foto: Thomas Warnack/dpa
Heute soll es überwiegend heiter werden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am Montag in Baden-Württemberg unterwegs ist, braucht vielerorts Sonnenschutz: Im Nordosten soll nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wolkig werden - sonst aber überwiegend heiter und ganz im Süden teils sogar sonnig. Dazu bleibe es meist trocken. 

Die Temperaturen erreichen laut DWD wahrscheinlich 25 Grad im Allgäu und bis 32 Grad im Oberrheingraben. Auffällig sei der Wind: Der wehe mäßig bis frisch aus Nordwest, mit starken Böen. In Gipfellagen könne es stürmisch werden.

Zweigeteiltes Wettergeschehen

In der Nacht zum Dienstag sollen zwar Wolkenfelder durchziehen. Es bleibe aber trocken. Die Tiefstwerte lägen bei 18 bis 11 Grad. Am Feldberg könnten zeitweise weiterhin starke bis stürmische Böen auftreten.

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Am Dienstag setzt sich laut Vorhersage ein zweigeteiltes Wetter fort: Auf der Hohenloher Ebene und an der Tauber werde es wolkiger. Sonst gebe es neben Schleierwolken häufig Sonne. Niederschlag sei nicht in Sicht. Laut den Warnkarten auf der DWD-Homepage steigen auch wieder die Gefahren für Waldbrände und brennendes Grasland - teils auf die höchste Stufe.

Die Höchstwerte steigen der Prognose zufolge auf 27 Grad im Schwarzwald und 34 Grad am südlichen Oberrhein. Begleitet werde dies von Westwind mit starken, in freien Lagen und im Bergland teils stürmischen Böen.

Freundlicher Mittwoch

In der Nacht zum Mittwoch werde es zunehmend klar bei 19 bis 11 Grad. Am Mittwoch sollen meist nur lockere Wolkenfelder durchziehen. 

Die Temperaturen liegen der Prognose zufolge bei 24 Grad auf der hohen Alb, um 28 Grad im Raum Stuttgart und bis 32 Grad bei Freiburg. Der Wind komme meist aus Nord bis Nordwest, überwiegend schwach, in Böen zeitweise frisch.

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