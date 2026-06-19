Wo in Baden-Württemberg jetzt Gewitter drohen

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach Tagen mit Temperaturen deutlich über 30 Grad steigt in Baden-Württemberg die Gefahr von kräftigen Hitzegewittern. Vor allem am Wochenende können sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) lokal starke Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen entwickeln.

Aber auch schon heute werden vor allem über Schwarzwald, Schwäbischer Alb und anderen Bergregionen einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Böen mit bis zu 80 Stundenkilometern erwartet. Am Samstag und Sonntag seien örtlich erneut schwere Gewitter möglich. Wo genau die Gewitter auftreten und in welcher Intensität, lässt sich laut DWD derzeit noch nicht vorhersagen.

Hitzebelastung steigt

Zuvor erwartet der DWD vielerorts hochsommerliche Temperaturen. Im Oberrheingraben sind örtlich bis zu 38 Grad möglich. Dazu könnten vor allem in den Städten und im Rheintal Tropennächte auftreten, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken.

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