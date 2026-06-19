Wo in Baden-Württemberg jetzt Gewitter drohen
Nach Hitzetagen drohen in Baden-Württemberg kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Wo es besonders ungemütlich werden könnte.
Stuttgart (dpa/lsw) - Nach Tagen mit Temperaturen deutlich über 30 Grad steigt in Baden-Württemberg die Gefahr von kräftigen Hitzegewittern. Vor allem am Wochenende können sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) lokal starke Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen entwickeln.
Aber auch schon heute werden vor allem über Schwarzwald, Schwäbischer Alb und anderen Bergregionen einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Böen mit bis zu 80 Stundenkilometern erwartet. Am Samstag und Sonntag seien örtlich erneut schwere Gewitter möglich. Wo genau die Gewitter auftreten und in welcher Intensität, lässt sich laut DWD derzeit noch nicht vorhersagen.
Hitzebelastung steigt
Zuvor erwartet der DWD vielerorts hochsommerliche Temperaturen. Im Oberrheingraben sind örtlich bis zu 38 Grad möglich. Dazu könnten vor allem in den Städten und im Rheintal Tropennächte auftreten, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken.
Der DWD warnt vor einer hohen Belastung durch Hitze und UV-Strahlung. Menschen sollten ausreichend trinken, die Mittagssonne meiden und auf ältere Menschen, Kinder und Kranke achten. Eine deutliche Abkühlung wird derzeit erst für die kommende Woche erwartet.