Wo junge Menschen tanzten - Hagels Mahnung gegen den Hass

Re'im (dpa/lsw) - Wo junge Menschen feierten, wird heute an ihren gewaltsamen Tod durch Hamas-Terroristen erinnert: Das Gelände des Nova-Festivals im Süden Israels ist mittlerweile eine Gedenkstätte. Für Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel ist das dort geschehene Massaker auch eine Mahnung an jene, die in Deutschland Extremisten folgen. «Manche, die bei uns falschen Parolen hinterherlaufen, sollten sich die Mühe machen und einmal hier stehen - hier sieht man, wohin Extremismus führt», sagte der CDU-Politiker bei seinem Besuch der Deutschen Presse-Agentur.

Hagel erinnerte an die Menschen, die beim Terrorangriff im Jahr 2023 ermordet wurden. «Hier tanzten junge Menschen - 364 von ihnen wurden am 7. Oktober ermordet. Ihr Todesurteil war die Tatsache, dass sie Juden waren.» Terroristen der islamistischen Hamas und anderer bewaffneter Gruppen hatten das Musikfestival nahe dem Gazastreifen überfallen. Hunderte Menschen wurden getötet, Dutzende als Geiseln verschleppt.

«Zwei Orte. Zwei Daten. Derselbe Hass.»

Hagels Besuch fiel auf den 9. November, den Jahrestag der Novemberpogrome in Deutschland. Hagel spannte einen Bogen von der nationalsozialistischen Judenverfolgung zum Terror in Israel: «Vor 88 Jahren brannten in Deutschland über 1.400 Synagogen. Jüdinnen und Juden wurden verschleppt und ermordet.» Seine Worte mündeten in drei kurze Sätze: «Zwei Orte. Zwei Daten. Derselbe Hass.»

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Auf dem früheren Festivalgelände nahe dem Kibbuz Re'im erinnern heute Bilder, Gedenksteine und persönliche Erinnerungszeichen an die Opfer. Angehörige schufen dort nach dem Massaker diesen Gedenkort. Wo zuvor Tausende zusammen Musik gehört und getanzt hatten, können Besucher nun den Gesichtern und Namen der Ermordeten begegnen.

Aus der Trauer folgt ein Auftrag

Hagel verband das Gedenken mit einer Warnung vor Fanatikern, die Religion missbrauchten oder extremistischen Ideologien folgten. «Sie hassen sich gegenseitig, sind sich aber in einem einig: Sie hassen die Freiheit. Sie bringen Tod und Elend über Menschen.»