Wetterbericht

Wo Wolken und Gewitter das Herbstwochenende trüben können

Sonne, Wolken und lokale Schauer: Der Oktober zeigt sich in Baden-Württemberg wechselhaft. Was der Deutsche Wetterdienst für das Feiertags-Wochenende vorhersagt.

Örtlich soll es schauern. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Örtlich soll es schauern. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ob mit Schirm oder Kapuze: Für Baden-Württemberg zeichnet sich ein Herbstwochenende ab, an dem man zumindest für einen kleinen Regenschauer hier und da gewappnet sein sollte. Darüber hinaus besteht am Sonntag dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge vor allem im Süden auch ein geringes Risiko für vereinzelte Gewitter. Ansonsten bleibe es trocken.

Sonne blitzt am Feiertag durch 

Am Samstag - dem Tag der Deutschen Einheit - soll es teils freundlich sein, oft aber auch wolkig mit Quellbewölkung. Im Schwarzwald könnte es am Nachmittag schauern, wie die Fachleute auf ihrer Internetseite vorhersagten. Die Höchstwerte liegen demzufolge im Bergland und Allgäu bei etwa 18 Grad, sonst häufig zwischen 21 und 23 Grad. Der Wind wehe schwach aus Nordost.

In der Nacht zum Sonntag werde es wechselnd bewölkt. Vereinzelt könnten ein paar Tropfen fallen. Örtlich bilde sich Nebel. Der kann nach DWD-Warnlagebericht gebietsweise so dicht sein, dass man keine 150 Meter weit sehen kann. Die Tiefstwerte lägen zwischen 13 und 8 Grad.

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Nasser am Sonntag

Am Sonntag soll es erneut eine Mischung aus Sonne und Wolken geben, örtlich mit Schauern und geringem Gewitterrisiko im Süden. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich um 19 Grad im Bergland und in Oberschwaben, im südlichen Rheintal sind bis 22 Grad drin. Der Wind bleibe schwach.

In der Nacht zum Montag ist der Himmel laut Prognose meist nur leicht bewölkt. Örtlich bilde sich Nebel. Die Tiefstwerte lägen zwischen 12 und 7 Grad.

Zum Wochenstart dürfte sich der Frühnebel wieder auflösen. Danach werde es wolkig, im Tagesverlauf auch heiter. Im Süden und über dem Bergland besteht den Angaben nach ein geringes Risiko für einzelne Schauer. Die Höchstwerte reichen von etwa 18 Grad im Bergland bis hin zu 23 Grad im Rheintal.

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