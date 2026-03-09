Wetter

Sonne und Regenschauer bei Temperaturen bis 19 Grad

Hessen startet sonnig in die Woche, doch am Nachmittag können Schauer und vereinzelt sogar Gewitter auftreten.

Es bleibt vorerst mild und sonnig in Hessen. Nur vereinzelt kann es am Montag Schauer geben. (Symbolbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Offenbach (dpa/lhe) - Der Montag wird zunächst sonnig in Hessen, gegen Nachmittag kann es vereinzelt Schauer geben. Teils sind auch Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 16 und 19 Grad. Gegen Nachmittag und am Abend kann es im Bergland Schauer geben, ein sehr geringes Gewitterrisiko besteht laut DWD für den Süden. 

In der Nacht zum Dienstag bildet sich örtlich Nebel, in höheren Lagen ist auch Bodenfrost möglich. Später zeigt sich die Sonne aber wieder.

