Sonne und Regenschauer bei Temperaturen bis 19 Grad

Offenbach (dpa/lhe) - Der Montag wird zunächst sonnig in Hessen, gegen Nachmittag kann es vereinzelt Schauer geben. Teils sind auch Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 16 und 19 Grad. Gegen Nachmittag und am Abend kann es im Bergland Schauer geben, ein sehr geringes Gewitterrisiko besteht laut DWD für den Süden.