Woche bringt mildes und teils regnerisches Frühlingswetter

Offenbach (dpa/lhe) - Frühlingshaft mild und regnerisch beginnt die neue Woche in Hessen. Im Tagesverlauf des Montags dürfte es bei starker Bewölkung gebietsweise Regen und vereinzelt auch Gewitter geben, teilte der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mit. Im Westen seien auch Auflockerungen möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu 15 Grad, in Hochlagen bis 9 Grad. Der Wind dazu weht schwach, bei Gewitter sind auch starke Böen möglich.