Verletzte nach schwerem Unfall auf B33

Ravensburg (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall nahe Ravensburg sind nach ersten Polizeierkenntnissen mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Laut einem Sprecher kam ein Fahrer am Mittag auf der Bundesstraße 33 zwischen Bavendorf und Dürnast mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Kleinlaster zusammen. Der Laster drehte sich um die eigene Achse, wodurch noch ein weiteres Auto beschädigt wurde. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Strecke wurde in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.