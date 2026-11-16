Nahe Ravensburg

Verletzte nach schwerem Unfall auf B33

Bei Ravensburg kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Unfall auf der B33 bei Ravensburg sind wohl Menschen verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Bei einem Unfall auf der B33 bei Ravensburg sind wohl Menschen verletzt worden. (Symbolbild)

Ravensburg (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall nahe Ravensburg sind nach ersten Polizeierkenntnissen mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Laut einem Sprecher kam ein Fahrer am Mittag auf der Bundesstraße 33 zwischen Bavendorf und Dürnast mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Kleinlaster zusammen. Der Laster drehte sich um die eigene Achse, wodurch noch ein weiteres Auto beschädigt wurde. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Strecke wurde in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

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