Wohncontainer in Brand - zwei Verletzte

Ladenburg (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem mehrstöckigen Wohncontainer sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Wohnabteil des Containers im Rhein-Neckar-Kreis sei in Vollbrand geraten, teilte die Polizei mit. Der starke Rauch habe fünf weitere Abteile in Mitleidenschaft gezogen. Zahlreiche Bewohner konnten sich demnach selbst in Sicherheit bringen. Ein 45-jähriger Mann zog sich jedoch Verbrennungen an den Füßen zu, ein 61-Jähriger erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.