Einsatz in der Nacht

Wohnhaus brennt - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Flammen in Eschwege: Die Polizei sucht nach der Ursache des Brandes in der Nacht. Währenddessen kämpfen Einsatzkräfte noch gegen das Feuer.

Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (Symbolbild)

Eschwege (dpa/lhe) - Ein leerstehendes Wohnhaus in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) brennt. Der Brand sei in der Nacht gemeldet worden und die Löscharbeiten dauerten noch an, teilte die Polizei mit. «Eine Begehung der Gebäudeteile - auch zum Zwecke der Absuche nach Personen - kann erst nach Abschluss der Löscharbeiten erfolgen.»

Die Feuerwehr gehe davon aus, dass die Löscharbeiten noch drei bis fünf Stunden dauern könnten. «Nach derzeitigem Stand kann auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden», hieß es.

Das leerstehende Wohnhaus habe mehrere Geschosse und auch Nebengebäude seien von dem Brand betroffen. Die Statik müsse durch einen Gutachter geprüft werden.

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