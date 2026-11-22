Königheim (dpa/lsw) - Bei einem Scheunenbrand in Königheim (Main-Tauber-Kreis) ist ein geschätzter Schaden von drei Millionen Euro entstanden. Durch das Feuer seien auch drei Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte ein Polizeibeamter.

Die Scheune war demnach von mehreren Häusern umringt. In der Nacht fing sie laut dem Beamten Feuer und stand schließlich in Vollbrand. Drei Wohnhäuser, ein Nebengebäude und eine Werkstatt seien durch den Brand beschädigt worden. Die Häuser brannten nicht ab, seien aber nicht mehr bewohnbar, sagte der Polizist. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar, sagte der Polizeibeamte. Die Ermittlungen laufen demnach. Brandstiftung sei aber ausgeschlossen. Laut dem Beamten könnte ein Räucherschrank, der nicht ganz aus war, die Ursache gewesen sein. Erste Ermittlungen würden darauf hindeuten.