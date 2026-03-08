Brände

Scheunenbrand beschädigt Wohnhäuser

Der Brand einer Scheune im Landkreis Bergstraße breitet sich schnell aus. Auch auf das Umfeld des Feuers wirkt sich das gleich mehrfach aus.

Die Höhe des Schadens nach dem Feuer ist noch unklar. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Höhe des Schadens nach dem Feuer ist noch unklar. (Symbolbild)

Wald-Michelbach (dpa/lhe) - In Wald-Michelbach (Landkreis Bergstraße) ist eine Scheune ausgebrannt. Das Feuer breitete sich nach Angaben der Polizei schnell aus, da in der Scheune Strohballen gelagert waren. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden demnach auch zwei angrenzende Wohngebäude beschädigt. 

Verletzt wurde bei dem Feuer am Samstagabend nach aktuellen Erkenntnissen niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens könnten noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden, teilte die Polizei mit. Die Löscharbeiten dauerten demnach mehrere Stunden an. Um den Brandort herum sei der Verkehr währenddessen erheblich beeinträchtigt gewesen, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

