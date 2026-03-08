Scheunenbrand beschädigt Wohnhäuser
Der Brand einer Scheune im Landkreis Bergstraße breitet sich schnell aus. Auch auf das Umfeld des Feuers wirkt sich das gleich mehrfach aus.
Wald-Michelbach (dpa/lhe) - In Wald-Michelbach (Landkreis Bergstraße) ist eine Scheune ausgebrannt. Das Feuer breitete sich nach Angaben der Polizei schnell aus, da in der Scheune Strohballen gelagert waren. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden demnach auch zwei angrenzende Wohngebäude beschädigt.
Verletzt wurde bei dem Feuer am Samstagabend nach aktuellen Erkenntnissen niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens könnten noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden, teilte die Polizei mit. Die Löscharbeiten dauerten demnach mehrere Stunden an. Um den Brandort herum sei der Verkehr währenddessen erheblich beeinträchtigt gewesen, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.