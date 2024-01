Scheunenbrand: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Otzberg (dpa/lhe) - Nach dem Brand einer Scheune nahe der für die frühere ZDF-Fernsehserie «Diese Drombuschs» genutzten Bundenmühle im südhessischen Otzberg schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Die Ermittlungen zur genauen Ursache für das Feuer am vergangenen Freitag dauern an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Durch das Feuer sei die Scheune vollständig abgebrannt und nicht mehr nutzbar. Den Schaden schätzte ein Polizeisprecher auf mehrere zehntausend Euro.