Feuer

Wohnhaus brennt in Hadamar

Der Auslöser für das Feuer ist noch unklar. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte nicht verletzt.

Die Feuerwehr ist in Hadamar im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Die Feuerwehr ist in Hadamar im Einsatz. (Symbolbild)

Hadamar (dpa/lrs) - Ein Brand in zwei abgestellten Autos hat sich in Hadamar auf ein Wohnhaus verlagert. Die Feuerwehr ist im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Verletzte gebe es nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Was der Auslöser für den Brand im Landkreis Limburg-Weilburg war, sei noch ungeklärt. Auch zur Höhe des Schadens gebe es bislang noch keine Angaben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wald-Michelbach: Scheune brennt lichterloh - Feuerwehr im Einsatz
Im Weidenklingen

Wald-Michelbach: Scheune brennt lichterloh - Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr rückt am Samstagabend zu einem Scheunenbrand in Wald-Michelbach aus. Die Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort, die Löscharbeiten laufen.

07.03.2026

Feuer zerstört Scheune und Haus - hoher Sachschaden
Feuerwehr-Einsatz

Feuer zerstört Scheune und Haus - hoher Sachschaden

Noch ist völlig unklar, wie es zu dem Feuer in der Nacht in einem kleinen Ortsteil von Hadamar kommen konnte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

15.04.2025

Wohnhaus brennt - Feuerwehr findet Toten
Landkreis Emmendingen

Wohnhaus brennt - Feuerwehr findet Toten

Ein Haus steht in Flammen. Mehr als 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Ist ein Bewohner ums Leben gekommen?

10.03.2025

Feuerwehr Fürth im Einsatz: Hecke brennt
Fürth

Feuerwehr Fürth im Einsatz: Hecke brennt

Die Hecke stand auf einer Länge von rund 30 Metern in Flammen.

18.09.2024

Hochtaunuskreis

Wohnhaus brennt in Schmitten: 750.000 Euro Schaden

25.09.2023