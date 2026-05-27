Wohnhaus brennt in Hadamar
Der Auslöser für das Feuer ist noch unklar. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte nicht verletzt.
Hadamar (dpa/lrs) - Ein Brand in zwei abgestellten Autos hat sich in Hadamar auf ein Wohnhaus verlagert. Die Feuerwehr ist im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Verletzte gebe es nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Was der Auslöser für den Brand im Landkreis Limburg-Weilburg war, sei noch ungeklärt. Auch zur Höhe des Schadens gebe es bislang noch keine Angaben.