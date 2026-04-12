Wohnhaus in Bebra in Flammen
Feueralarm im nordhessischen Bebra: Mutmaßlich auf einem Balkon bricht ein Wohnhausbrand aus. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.
Bebra (dpa/lhe) - In einem Wohnhaus im nordhessischen Bebra ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, steht das Gebäude in Vollbrand. «Es liegen derzeit keine Meldungen über Verletzte vor», hieß es. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer auf einem Balkon ausgebrochen. Feuerwehr und Kräfte der Polizei sind den Angaben zufolge vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten zunächst an. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei nicht.