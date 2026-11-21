Wohnhaus in Flammen - fast eine halbe Million Euro Schaden
Feuerwehr und Polizei werden zu einem Feuer in einem Wohnhaus gerufen. Verletzt wurde niemand. Der finanzielle Schaden hingegen ist hoch.
Cölbe (dpa/lrs) - Im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat ein Brand in einem Wohnhaus einen Schaden von fast einer halben Million Euro verursacht. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen mitteilte, entzündete sich das Feuer in Cölbe aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach 12.00 Uhr im ersten Obergeschoss des mehrstöckigen Gebäudes. Die Feuerwehr ist weiterhin für letzte Löscharbeiten im Einsatz.
Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die sieben im Haus gemeldeten Bewohner hätten sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude aufgehalten, so der Sprecher. Das betroffene Stockwerk sei fast vollständig ausgebrannt und unbewohnbar. Brandermittler sollen in den kommenden Tagen ihre Arbeit aufnehmen, um herauszufinden, was das Feuer ausgelöst hat.