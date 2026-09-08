Wohnhaus nach Brand in Lauda-Königshofen unbewohnbar
Zeugen entdecken am Mittag Rauch, wenig später brennt der Dachstuhl lichterloh - und ein Zuhause wird zerstört. Wie das Feuer ausbrechen konnte.
Lauda-Königshofen (dpa/lsw) - Ein Wohnhaus in Lauda-Königshofen im Main-Tauber-Kreis ist nach einem Brand unbewohnbar. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Rund 500.000 Euro Schaden habe das Feuer ersten Erkenntnissen zufolge am Haus verursacht.
Demnach bemerkten Zeugen am Mittag Rauch, der aus dem Wohnhaus aufstieg, und alarmierten die Polizei. Nach Angaben der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen. Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle und die Feuerwehr führt noch Nachlöscharbeiten durch. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben.