Wohnhausbrand in Pohlheim – Vier Verletzte und tote Tiere
In Pohlheim brennt es in der Nacht in einem Wohnhaus – vier Menschen werden verletzt. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Auch Haustiere sind betroffen.
Gießen/Pohlheim (dpa/lhe) - Bei einem Wohnhausbrand in Pohlheim im Landkreis Gießen sind in der Nacht vier Menschen verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen mitteilte, wurde das Feuer gegen 2.00 Uhr in einem Wohnhaus gemeldet. Feuerwehrleute retteten vier Bewohner im Alter von 28, 50, 61 und 65 Jahren aus dem Gebäude. Alle erlitten Verletzungen, drei von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge bei keinem der Geretteten.
Die Feuerwehr rettete zudem einen Hund und eine Katze. Zwei Vögel und ein weiterer Hund kamen ums Leben. Die Schadenshöhe war unklar, sie dürfte nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Die Ursache des Brandes war zunächst offen.