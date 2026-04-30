Wohnhausbrand in Pohlheim – Vier Verletzte und tote Tiere

Gießen/Pohlheim (dpa/lhe) - Bei einem Wohnhausbrand in Pohlheim im Landkreis Gießen sind in der Nacht vier Menschen verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen mitteilte, wurde das Feuer gegen 2.00 Uhr in einem Wohnhaus gemeldet. Feuerwehrleute retteten vier Bewohner im Alter von 28, 50, 61 und 65 Jahren aus dem Gebäude. Alle erlitten Verletzungen, drei von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge bei keinem der Geretteten.