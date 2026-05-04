Wohnung von Ex-Freundin angezündet - Mann in U-Haft

Dossenheim (dpa/lsw) - Ein Mann soll die Wohnung seiner Ex-Freundin in Brand gesetzt haben und sitzt deshalb nun in Untersuchungshaft. Mit einer Flasche voller Benzin habe er an verschiedenen Orten in der Wohnung Feuer gelegt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die 30 Jahre alte Ex-Freundin befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis). Der 28-jährige Verdächtige habe sich am Freitag selbst Zutritt verschafft. Er habe zuvor per Sprachnachricht seine geplante Tat angekündigt.