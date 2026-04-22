Kriminalität

Wohnungsbrand in Bad Vilbel: Zwei Männer in U-Haft

In Bad Vilbel brennt eine Wohnung – glücklicherweise gibt es keine Verletzten, denn niemand ist zu Hause. Jetzt sind zwei Männer in U-Haft. Gegen sie gibt es einen schwerwiegenden Verdacht.

Nach einem Brand in Bad Vilbel ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags und schwerer Brandstiftung. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach einem Brand in Bad Vilbel ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags und schwerer Brandstiftung. (Symbolbild)

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Vilbel (Wetteraukreis) sind ein 39- und ein 41-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, liegt gegen sie der Verdacht des versuchten Totschlags und der schweren Brandstiftung vor. Bei der mutmaßlichen Tat in der Nacht zu Sonntag wurde niemand verletzt, weil sich keine Personen in der Wohnung befanden. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

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