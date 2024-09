Wolfsgutachter werden öfter gegen ihren Willen fotografiert

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der emotionalen Debatte über den strengen Schutzstatus der Wölfe werden in Hessen manchmal Wolfsgutachter bei der Dokumentation von Nutztierschäden bedrängt. Von wem - das ist nicht eindeutig. Das Landwirtschafts- und Jagdministerium in Wiesbaden spricht in einer Antwort auf eine parlamentarische AfD-Anfrage von vereinzelten «unangenehmen Situationen für Wolfsberaterinnen und Wolfsberater».