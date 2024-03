Wolken und leichter Regen zum Frühlingsbeginn

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen zeigt sich der meteorologische Frühlingsbeginn von seiner wechselhaften Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagte vor allem Wolken und leichten Regen voraus. Bei 9 bis 12 Grad kann es demnach im Tagesverlauf jedoch auflockern. Im höheren Bergland liegen die Temperaturen um 7 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkig und trocken. Örtlich tritt Nebel auf und es kühlt auf 4 bis 0 Grad ab.